Понеслась маршрутка по сугробам: в Харькове опять подорожал проезд

Правда, об этом накануне, 28 февраля, собрав медиа-публику в пресс-центре горсовета, предупредил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. Судя из его объяснений, стоимость проезда на некоторых маршрутах давно не повышалась, при этом за последнее время произошел очередной скачок цен на топливо и возросла минимальная заработная плата. Кроме того, чиновник привел еще один аргумент: мол, в Харькове особое внимание уделяется вопросу безопасности пассажирских перевозок, в связи с чем перевозчики обязаны проводить своевременный ремонт подвижного состава, в том числе закупать запчасти.
– В соответствии с пунктом 1.6 приказа Министерства инфраструктуры, касающегося пассажирских перевозок, в случае повышения стоимости топлива перевозчик имеет право подать документы на пересмотр тарифов. Перевозчики на заседании своей ассоциации рассмотрели этот вопрос, после чего было проведено совещание в профсоюзах – и они совместно приняли решение обратиться в городской совет с предложением пересмотреть тарифы. В соответствии с процедурой, утвержденной государством, были поданы документы, мы с ними ознакомились и дали согласование на данное повышение, – объяснил Сергей Дульфан.
По его информации, городская власть готова финансировать расходы по перевозке граждан льготного контингента, однако для этого перевозчики должны будут присоединиться к системе E-ticket.
– Компенсация возможна в том случае, если все будет персонифицировано. Перевозчики должны будут подключиться к системе электронного билета, и в случае получения отчетности по персонифицированным данным льготников мы сможем компенсировать им стоимость проезда, – обусловил Сергей Дульфан.
Сейчас в Харькове действует около 130 автобусных маршрутов. С учетом особенностей каждого из них стоимость проезда в среднем по городу, по данным горсовета
, повысится на 0,25-1,5 грн.