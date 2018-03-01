Мальчиков в Харькове рождается больше, чем девочек

По информации Главного управления статистики в Харьковской области
, численность населения в Харькове на 1 января 2018 года составляла 1450,1 тыс. человек. В 2017 году численность населения города увеличилась на 11 046 человек, при этом естественное сокращение составило 7656 человек.
По словам начальника отдела анализа данных демографической статистики Управления анализа статистических данных ГУ статистики в Харьковской области Евгении Контантиновой, прирост произошел в основном за счет миграции.
В прошлом году в Харькове родились 11 076 младенцев, что на 1194 младенца (или на 9,7%) меньше, чем в 2016 году.
— Мальчиков родилось больше, — уточняет Евгения Константинова. — Причем эта тенденция сохраняется уже на протяжении многих лет наблюдений. Мальчиков в 2017 году родилось 5686, а девочек – 5390. Это ничем не объяснимо, но, как правило, у нас всегда на 100 девочек рождается 105 мальчиков.
Однако, по словам специалиста, мужчины преобладают лишь до определенного возраста.
— Хотя, как в песне поется «на десять девчонок — девять ребят» — это неправильно. Потому что возраст, когда женщин становится больше, – в районе 40 лет, — говорит Евгения Констатнтинова. — Это связано с тем, что в процессе жизни от внешних причин — травм, отправлений, утоплений, пожаров – мужчин умирает практически в три раза больше, чем женщин.
По данным специалиста, в прошлом году 266 мам родили двойню, три мамы принесли в семью тройню.
— В 2016 году с тройнятами было десять родов, с двойнятами — 278. Прежде всего потому, что и самих рождений было больше, — объясняет Евгения Константинова. — Больше троень ни в прошлом году, ни в позапрошлом в Харькове на свет не появлялось.
Тому, что рождаемость в Харькове падает, имеются как объективные, так и субъективные причины.
— Объективные причины заключаются в том, что сейчас вступили в детородный возраст мамы, да и папы, рожденные в 1990-е годы, когда у нас была демографическая яма. Начиная с 1995 по 1999 год наблюдалась самая маленькая рождаемость. Соответственно мамы, которым сейчас от 20 до 22 лет, вступают в детородный возраст. А их мало, как, впрочем, и пап, — поясняет Евгения Константинова. — И демографическая яма 1990-х породила нынешнюю демографическую яму. Возможно, пик рождаемости, который у нас наблюдался с 2005 по 2012 год отразится в дальнейшем на увеличении рождаемости.
Среди субъективных причин Евгения Константинова называет миграцию.
— Очень много людей трудоспособного, а значит, детородного возраста уезжают за рубеж — с перспективой остаться там, — констатирует она.
Мамами становятся и очень взрослые, и совсем юные
По данным специалиста, 80% детей рождены мамами от 20 до 34 лет, причем треть малышей произвели на свет женщины в возрасте 25-29 лет. Однако есть среди «прошлогодних» мам и две совсем юные — 13 и 14 лет. Фигурируют и женщины, которые решились стать мамами в довольно солидном возрасте — 50-54 года.
— В очень взрослом возрасте мамами стали три женщины, — уточняет Евгения Константинова. — Однако в таких случаях семьи пополняются в основном за счет суррогатного материнства. А в актовой записи оформляется не та женщина, которая родила, а которая берет ребенка на воспитание. Обычных родов в таком возрасте у нас в основном не бывает. Более того, такие мамы, как правило, — иностранки, приехавшие из стран, где суррогатное материнство запрещено. Они приезжают в Украину, здесь женщина им вынашивает ребенка, рожает и они оформляют его на себя.
Кстати, в Харькове рожает очень много иностранок.
— Например, в этом году стали счастливыми мамами именно в Харькове 15 испанок. К нам вообще приезжает очень много иностранцев, поэтому не удивительно, что мамами становятся в том числе и жительницы других стран, — говорит Евгения Константинова.
По данным специалиста, 2224 ребенка родились у матерей-одиночек или родителей, которые не зарегистрированы, то есть 20%.
— По сравнению с 2016 годом эта цифра практически не изменилась. Тогда она составляла 19,2%, — уточнила Евгения Константинова.
Суеверия сказываются на количестве браков
И все же на рождаемость, по словам специалиста, безусловно влияет и количество заключенных браков. В 2017-м году в Харькове было зарегистрировано 11 158 браков, а в 2016-м меньше — 10 523.
— Причина на то есть – позапрошлый год у нас был високосный, — поясняет Евгения Константинова. — Как правило, год перед високосным у нас пиковый по количеству зарегистрированных браков, в високосный происходит спад, а потом снова идет тенденция к увеличению. Все-таки приметы и суеверия работают.
Кстати, сказываются суеверия и на количестве браков по месяцам.
— Так, треть всех браков приходится на июль, август сентябрь (больше всего в сентябре), а реже всего молодые отправляются в РАГС в мае, чтобы всю жизнь не «маяться». Так, в 2017-м году в мае было зарегистрировано всего 711 браков, — говорит Евгения Константинова. — Не урожайный на свадьбы, как правило, январь, а также месяц, на который выпадает Великий пост перед Пасхой.
От чего чаще всего умирают харьковчане?
С начала 2017 года в Харькове было зарегистрировано 18 732 умерших, что на 626 человек (или на 3,2%) меньше, чем в 2016 году.
— Смертность немного снизилась, но рождаемость все же снизилась больше, — констатирует Евгения Константинова.
Называет специалист и основные причины смертности.
— На первом месте — заболевания системы кровообращения (64,3%), на втором – новообразования (17,6%), на третьем – внешние причины смерти (травмы, отравления, пожары и т.д.) (5,6%). Дальше уже идут заболевания органов пищеварения, органов дыхания, инфекционные болезни и т.д, — рассказывает она.
Из общего количества умерших: мужчин – 9038 (48,2%), женщин – 9694 (51,8%).
— Женщин больше по объективным причинам, — уточняет Евгения Константинова. — Потому что и по общей численности населения женщины составляют 51-52%, то есть их больше. Если же рассматривать внешние причины смерти, то мужчины умирают в четыре раза чаще, чем женщины.