Харьковский дизайнер Константин Пономарев оденет Шерлока Холмса 1 марта 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

«Шерлок женился!» – эксцентричная музыкальная комедия с таким названием выходит в Харькове 6 марта.

Впервые харьковчане могут увидеть на одной сцене солистов театра «Мадригал» и ХНАТОБа им. Лысенко в совместном проекте.



Постановкой занимается Алексей Дугинов из театра оперы и балета. Знаменитого детектива играет Владислав Кулев из «Мадригала». Музыкальное сопровождение обеспечит живой симфонический оркестр под управлением Сергея Горкуши. А костюмы для персонажей создает модельер Константин Пономарев — это его первая работа в театре после долгого перерыва, сообщает PR-агентство Bagels&Letters.



— Мне очень нравится работать с театром, — признается Константин Пономарев. — Это отдельный волшебный мир. Когда я делаю модную коллекцию, держу в голове условный образ человека, который будет ее носить. В театре все очень персонализировано, есть конкретные персонажи, и костюмы становятся частью их образа.



По словам модельера, одна из его основных задач как художника по костюмам — чтобы костюм вызывал улыбку, ведь спектакль по замыслу — эксцентричная комедия. Для каждого члена команды, работающей над спектаклем, придумано несколько фишек. Общий стиль костюмов Константин Пономарев описывает как «Лондон от эдвардианских времен и до 1960-х».



Сделать местом действия Англию, а главными персонажами — Холмса и Ватсона — важнейшее решение для постановки, считает режиссер Алексей Дугинов. По его словам, в пьесе, известной с советских времен, фабулы «муж вернулся и ревнует» недостаточно. Команде хотелось использовать ярких героев с историей, порадовать зрителей неожиданными поворотами сюжета, заинтересовать детективной интригой. Отсюда и решение — женатый, да еще и ревнующий Шерлок — такого точно никто не видел.



От оперетты и ее канонов Алексей Дугинов старается уйти как можно дальше, называя постановку музыкально-драматическим спектаклем. Поэтому для спектакля искали молодых актеров, готовых к экспериментам и не успевших набрать за карьеру штампов. Дугинов известен разноплановостью в театральных постановках, поэтому работать с ним актеры соглашались сразу. Стать Холмсом пригласили Владислава Кулева из театра «Мадригал» — уже известного артиста с отличными вокальными данными.



— Я не хочу повторять тех, кто вошел в классику — ни Ливанова, ни Камбербэтча, ни Дауни-младшего. Мне хочется сделать своего Шерлока, уйти от шаблонов, — объясняет актер. — Собираю образ по крупицам, ищу интересные решения. Шерлок сам, как мы знаем из книг, прекрасный актер, при этом очень логичный, последовательный, и не всегда сдержанный человек.



Сейчас идет репетиционный процесс, сформирован оркестр, готовятся визуальные решения. Премьера спектакля состоится в театрально-концертном центре (малый зал ХНАТОБа) 6, 21 и 26 марта.