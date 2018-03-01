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Сколько стоят спортивные победы в Украине

Сколько стоят спортивные победы в Украине
За золотую медаль во фристайле на XXIII Зимних Олимпийских играх Министерство молодежи и спорта распорядилось выплатить украинскому лыжнику Александру Абраменко денежное вознаграждение в размере 3,3 миллиона гривен.
Какие гонорары могли бы получить другие спортсмены, если бы тоже привезли медали?

На сегодняшний день олимпийские премии в Украине значительно выше, чем в большинстве европейских стран, сообщил Центр общественного мониторинга и контроля, проанализировав ситуацию с материальным обеспечением спортсменов в Украине.

Украинские атлеты получают $125 тысяч за золото, $80 тысяч – за серебро и $55 тысяч – за бронзу. Даже в США эти суммы существенно меньше: за призовые места в Южной Корее американским спортсменам выплатят $37,5 тысяч, $22,5 тысяч и $15 тысяч соответственно. А в некоторых государствах – например в Норвегии, Швеции и Великобритании – для олимпийцев вообще не предусмотрены премиальные за победы.

В Украине на большие гонорары могут рассчитывать не только участники Олимпиад. В 2016 году правительство вдвое увеличило премии для призеров чемпионатов мира и Европы. Так, золотая медаль чемпионата мира влечет за собой выплату 100 тысяч грн, серебряная – 70 тысяч грн, а бронзовая – 50 тысяч грн. Ранее атлеты получали 50, 35 и 25 тысяч грн соответственно. Выросли вознаграждения и для победителей Кубков мира, международных юношеских и юниорских соревнований, Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы среди неолимпийских видов спорта.

С этого года украинские паралимпийцы и дефлимпийцы также смогут рассчитывать на высокие призовые. Их размер наконец-то сравняется с суммами, которые получают олимпийцы.

А вот зарплаты украинских спортсменов трудно назвать высокими. В профильном министерстве отмечают, что работают над их увеличением. По утверждению министра молодежи и спорта Игоря Жданова, базовая ставка атлета еще в 2015 году составляла 3-5 тысячи грн в месяц, сегодня суммы значительно выросли.

– Штатная зарплата спортсменов составляет 12-15 тысяч грн в месяц, они могут еще получать стипендию президента, от 6 до 12 тысяч в месяц. Может набегать неплохо, но надо закрепить этот процесс, чтобы у меня не было жалоб наших спортсменов относительно низкого качества социально-бытовых условий жизни. Сейчас мы поставили задачу поднять зарплаты ведущим спортсменам, а их сто человек, чтобы они получали хотя бы $1-1,5 тысяч в месяц, – рассказывает Игорь Жданов.

В конце 2017 года были назначены президентские стипендии 55 спортсменам — паралимпийцам, дефлимпийцам и 20 их тренерам. А в начале этого года такое денежное поощрение получили 48 спортсменов и 42 тренера по олимпийским видам спорта.

Чтобы показывать высокие результаты на престижных международных соревнованиях, спортсмены нуждаются в олимпийских базах и тренировочных центрах. По словам украинских чемпионов, в Украине немного таких мест.

– Если сравнивать, например, цели – просто тренироваться или тренироваться с рассчетом на медали высших категорий – конечно, должны быть соответствующие условия. У нас, к сожалению, их нет, – отмечает олимпийский чемпион 2016 года, гимнаст Олег Верняев.

Украина унаследовала спортивную инфраструктуру из Союза, которая за годы существенно устарела и требует значительных финансовых вливаний и строительства новых объектов. Но, по словам экспертов, это не входит в перечень неотложных государственных задач из-за более серьезных вызовов, с которыми Украина столкнулась за последние четыре года.

– Страна, которая воюет, не может полноценно финансировать спорт. Также ментально смещен круг интересов и главных приоритетов, спорт не является чем-то основным, – объясняет спортивный эксперт и обозреватель Дмитрий Лазуткин.

Поэтому нередко украинцы вынуждены тренироваться за рубежом. В частности, Александр Абраменко отрабатывал элементы своей программы в Финляндии. Впрочем, несмотря на непростые условия, развитие спортивной инфраструктуры все же происходит. Только за прошлый год были созданы два государственных центра олимпийской подготовки по легкой атлетике в Сумской и Волынской областях, а в Николаеве построили новый корпус специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фехтованию. В правительстве рапортуют, что благодаря децентрализации объединенные территориальные общины могут активно влиять на ситуацию. По информации Министерства молодежи и спорта, в 2017 году в регионах было профинансировано 84 спортивных проекта на сумму в 374 млн грн. Средства поступали через Государственный фонд регионального развития.

По словам председателя Национального Олимпийского комитета Сергея Бубки, украинские спортсмены уже активно готовятся к летней Олимпиаде, которая состоится в 2020 году в Токио. Комитет вместе с министерством определил 19 приоритетных видов спорта, которые получат максимальную государственную поддержку и финансирование в течение следующих двух лет, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля. Эксперты надеются, что это принесет ожидаемые результаты.

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