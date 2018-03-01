Здоровье

  • 119
    •  / 

Эпидемия кори может грянуть в Харькове в марте

Эпидемия кори может грянуть в Харькове в марте
Эпидемия кори может грянуть в Харькове в марте В Харькове и области зафиксировали три новых случая заболевания корью. По мнению иммунологов, это может быть тревожным звоночком.
Если не принять необходимых мер, а марте-апреле Харькову грозит эпидемия опасного заболевания.

Всего с начала года восьми пациентам на Харьковщине поставлен диагноз «корь», сообщила «Вечернему Харькову» директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота. По состоянию на 6 февраля было зафиксировано три случая. Очередная вспышка заболевания началась 21 февраля.

— 21 февраля в больницу поступил 26-летний мужчина, 23 февраля — 12-летний ребенок из Мерефы. И три последних случая: 24 февраля – заболели два человека (20 и 28-летние харьковчане) и один — 26 февраля. Всего пять человек, — сообщила она.

По словам Любови Махоты, далеко не все случаи «привозные».

— Кто-то действительно подхватил вирус, будучи в Египте на отдыхе, кто-то был в Польше, кто-то находился в командировке в Киеве, — говорит она. – Но 12-летний ребенок из Мерефы не покидал пределов своего населенного пункта. Как и пациент, поступивший в больницу 21 февраля. Он врач-отологинголог. Мог заразиться корью во время консультации людей в инфекционной больнице.

Кстати, большинство заболевших имели по две прививки. Однако вакцинированы были не все. По данным Любови Махоты, «сапожником без сапог» оказался медик, угодивший на больничную койку 21 февраля.

— По последним трем данные еще уточняются, — говорит она.

Как сообщила главный специалист отдела по вопросам спецпроверок и фармации Управления здравоохранения ХОГА Елена Иванова, четыре случая заболевания корью из восьми уже подтверждены.

— За последние выходные двое взрослых и один ребенок были доставлены в инфекционные больницы с симптомами кори, 26 февраля еще один мужчина поступил в больницу — накануне он был в командировке в Киеве. У всех пациентов имеются по две прививки от кори, — рассказала она.

Напомним, первую в 2018 году вспышку опасной инфекции на Харьковщине медики зарегистрировали 12 января. Жительница Сахновщинского района почувствовала слабость, повышение температуры и кашель, а спустя два дня на ее шее и теле выступила сыпь. Женщина обратилась за медицинской помощью, после чего врачи выявили у нее типичную форму кори. Пациентка призналась, что с 3 по 11 января отдыхала в Закарпатской области, которая в прошлом году была третьей в Украине по числу заболевших.

Тревожный звоночек прозвучал


По мнению заведующего кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Андрея Волянского, последняя вспышка кори в Харкове уже является тревожным звоночком начала эпидемии. Не допустить катастрофы поможет вакцинация, анализы на проверку напряженности иммунитета и изоляция заболевших.

— Все всегда начинается с завозного случая. Если успели изолировать до контакта с восприимчивыми — вспышки не будет. От здравоохранения области в плане профилактики необходима быстрая изоляция заболевших, — говорит иммунолог. — Что касается того, что большинство пациентов, поступивших в последнее время в больницу, имели по две прививки — это только с их слов. Как на самом деле — сложно сказать. По моим последним данным, примерно 10-15% взрослых харьковчан имеют защиту от кори. Если ребенок не был привит ни одного раза, его нужно вакцинировать как можно скорее. Если ребенок прививался один раз, дважды или речь идет о взрослом человеке — нужно сдать анализ на проверку напряженности иммунитета, потому что вакцинация действительно не гарантирует полной защищенности. То есть прививка не является стопроцентной гарантией, она обеспечивает защиту примерно на 95%. Между тем в Харькове достаточно вакцины только для детей. Взрослым прививаться нечем. Анализы на проверку своей защиты делают очень немногие.

Иммунолог предупреждает: после определенного момента не допустить эпидемического распространения опасного заболевания будет уже невозможно. Тем более что у кори есть сезонность.

— И пиковые месяцы приходятся на март-апрель, — уточняет Андрей Волянский. —  Потенциально заболеть могут тысяча и более человек. Три четверти – дети, четверть — взрослые.
На начало февраля – четыре смерти
По информации гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимира Курпита, с начала года от осложнений от кори умерли уже семь человек - пятеро детей и двое взрослых. Пять больных умерли в Одесской области, один ребенок - в Ивано-Франковской области, один человек в Закарпатской области, сообщает «Укринформ».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей1 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7549 грн
100 USD 2680.55 грн
100 EUR 3274.03 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи