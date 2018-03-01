Эпидемия кори может грянуть в Харькове в марте

Если не принять необходимых мер, а марте-апреле Харькову грозит эпидемия опасного заболевания.
Всего с начала года восьми пациентам на Харьковщине поставлен диагноз «корь», сообщила «Вечернему Харькову»
директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота. По состоянию на 6 февраля было зафиксировано три случая. Очередная вспышка заболевания началась 21 февраля.
— 21 февраля в больницу поступил 26-летний мужчина, 23 февраля — 12-летний ребенок из Мерефы. И три последних случая: 24 февраля – заболели два человека (20 и 28-летние харьковчане) и один — 26 февраля. Всего пять человек, — сообщила она.
По словам Любови Махоты, далеко не все случаи «привозные».
— Кто-то действительно подхватил вирус, будучи в Египте на отдыхе, кто-то был в Польше, кто-то находился в командировке в Киеве, — говорит она. – Но 12-летний ребенок из Мерефы не покидал пределов своего населенного пункта. Как и пациент, поступивший в больницу 21 февраля. Он врач-отологинголог. Мог заразиться корью во время консультации людей в инфекционной больнице.
Кстати, большинство заболевших имели по две прививки. Однако вакцинированы были не все. По данным Любови Махоты, «сапожником без сапог» оказался медик, угодивший на больничную койку 21 февраля.
— По последним трем данные еще уточняются, — говорит она.
Как сообщила главный специалист отдела по вопросам спецпроверок и фармации Управления здравоохранения ХОГА Елена Иванова, четыре случая заболевания корью из восьми уже подтверждены.
— За последние выходные двое взрослых и один ребенок были доставлены в инфекционные больницы с симптомами кори, 26 февраля еще один мужчина поступил в больницу — накануне он был в командировке в Киеве. У всех пациентов имеются по две прививки от кори, — рассказала она.
Напомним, первую в 2018 году вспышку опасной инфекции на Харьковщине медики зарегистрировали 12 января. Жительница Сахновщинского района почувствовала слабость, повышение температуры и кашель, а спустя два дня на ее шее и теле выступила сыпь. Женщина обратилась за медицинской помощью, после чего врачи выявили у нее типичную форму кори. Пациентка призналась, что с 3 по 11 января отдыхала в Закарпатской области, которая в прошлом году была третьей в Украине по числу заболевших.
Тревожный звоночек прозвучал
По мнению заведующего кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Андрея Волянского, последняя вспышка кори в Харкове уже является тревожным звоночком начала эпидемии. Не допустить катастрофы поможет вакцинация, анализы на проверку напряженности иммунитета и изоляция заболевших.
— Все всегда начинается с завозного случая. Если успели изолировать до контакта с восприимчивыми — вспышки не будет. От здравоохранения области в плане профилактики необходима быстрая изоляция заболевших, — говорит иммунолог. — Что касается того, что большинство пациентов, поступивших в последнее время в больницу, имели по две прививки — это только с их слов. Как на самом деле — сложно сказать. По моим последним данным, примерно 10-15% взрослых харьковчан имеют защиту от кори. Если ребенок не был привит ни одного раза, его нужно вакцинировать как можно скорее. Если ребенок прививался один раз, дважды или речь идет о взрослом человеке — нужно сдать анализ на проверку напряженности иммунитета, потому что вакцинация действительно не гарантирует полной защищенности. То есть прививка не является стопроцентной гарантией, она обеспечивает защиту примерно на 95%. Между тем в Харькове достаточно вакцины только для детей. Взрослым прививаться нечем. Анализы на проверку своей защиты делают очень немногие.
Иммунолог предупреждает: после определенного момента не допустить эпидемического распространения опасного заболевания будет уже невозможно. Тем более что у кори есть сезонность.
— И пиковые месяцы приходятся на март-апрель, — уточняет Андрей Волянский. — Потенциально заболеть могут тысяча и более человек. Три четверти – дети, четверть — взрослые.
На начало февраля – четыре смерти
По информации гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимира Курпита, с начала года от осложнений от кори умерли уже семь человек - пятеро детей и двое взрослых. Пять больных умерли в Одесской области, один ребенок - в Ивано-Франковской области, один человек в Закарпатской области, сообщает «Укринформ».