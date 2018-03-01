Эпидемия кори может грянуть в Харькове в марте

В Харькове и области зафиксировали три новых случая заболевания корью. По мнению иммунологов, это может быть тревожным звоночком.

Тревожный звоночек прозвучал

На начало февраля – четыре смерти

По информации гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимира Курпита, с начала года от осложнений от кори умерли уже семь человек - пятеро детей и двое взрослых. Пять больных умерли в Одесской области, один ребенок - в Ивано-Франковской области, один человек в Закарпатской области, сообщает «Укринформ».