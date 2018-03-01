Советы от ВХ

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Как зарегистрироваться на ВНО

Как зарегистрироваться на ВНО
Началась регистрация на внешнее независимое тестирование 2018 года. Расскажите, пожалуйста, подробности.
Игорь
Согласно разъяснениям Украинского центра оценивания качества образования, чтобы принять участие в ВНО, сначала нужно с помощью сервиса «Зарегистрироваться» сформировать и распечатать регистрационную карточку. Она является одним из обязательных документов для дальнейшей регистрации.

После создания карты будущие участники ВНО должны сформировать комплект регистрационных документов. Ученики, которые в этом году проходят Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО, подают такой комплект в учреждения образования, где учатся. Остальные лица, которые желают пройти ВНО, присылают комплект самостоятельно (желательно заказным письмом) на адрес регионального центра, указанный в контрольно-информационном письме.

Полный перечень документов, необходимых для регистрации, а также подробные рекомендации размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Участникам/Процедура регистрации».

Те, кто успешно пройдет регистрацию, получат от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщение участника ВНО. Эти документы будут направлены учащимся, которые сдают ГИА в форме ВНО в учреждения образования, где они учатся. Для всех остальных – на адрес, указанный при регистрации.

Для каждого зарегистрированного участника на сайте УЦОКО будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На этой странице будет размещена информация о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования.

Аналогом информационной страницы является мобильное приложение «Мое ВНО». Оно дает возможность участникам тестирования получить информацию о проведении ВНО на собственный мобильный. Приложение можно скачать по ссылкам: Google Play Market и Apple Appstore.

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