Раскрыта опасность запойного просмотра сериалов
1 марта 2018 г.
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1 марта 2018 г.
Отмечается, что опасность исходит от длительного сидения и ухудшения циркуляции крови. По словам ученых, риску могут быть подвержены даже те любители сериалов, которые занимаются спортом.
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