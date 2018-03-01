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Раскрыта опасность запойного просмотра сериалов

Раскрыта опасность запойного просмотра сериалов
Безостановочный просмотр сериалов повышает риск возникновения тромбоза.
Эксперты из американского Университета Миннесоты провели опрос среди 15 тысяч людей старше 24 лет. Их разделили на четыре группы в зависимости от того, как часто они смотрят сериалы. Вероятность возникновения тромбоза у респондентов, попавших в группу заядлых любителей телешоу, оказалась в 1,7 раза выше, чем у остальных групп. Наибольшему риску оказались подвержены люди старше 60 лет.

Отмечается, что опасность исходит от длительного сидения и ухудшения циркуляции крови. По словам ученых, риску могут быть подвержены даже те любители сериалов, которые занимаются спортом.

 

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