Назван лучший злодей киновселенной Marvel

Издание Business Insider (BI) назвало Эрика Киллмонгера, главного врага Черной Пантеры, лучшим злодеем в киновселенной Marvel.

Oбразы злодеев — одна из самых больших проблем в фильмах по комиксам Marvel. У антагонистов, как правило, нечетко прописаны мотивы и цели, и во многих из них «не чувствуется реальной угрозы для главных героев».

Режиссеру же «Черной Пантеры» (картина вышла в январе 2018 года) удалось сделать Киллмонгера в исполнении Майкла Бакари Джордана одним из лучших злодеев в истории Marvel и в истории кино вообще, утверждает BI. В фильме много внимания уделено предыстории персонажа, кроме того, причина, «по которой он борется [с главным героем], вполне разумна».



На второе место лучших злодеев фильмов Marvel издание поместило Локи, которого во франшизах «Мстители» и «Тор» сыграл Том Хиддлстон. Этот персонаж, по мнению BI, «сложен и наделен большей эмоциональной глубиной, чем большинство злодеев».

Третье место BI отдал Стервятнику (Vulture) из фильма 2017 года «Человек паук: Возвращение домой», которого играет «очень хорошо одетый» Майкл Китон. У его персонажа, пишет издание, есть «личная вендетта» против супергероев.

Десятку лучших замыкает Железный человек (Тони Старк) из картины 2016 года «Первый мститель: Противостояние». В топ-10 злодеев, по версии BI, также вошли Иоганн Шмидт/Красный череп из фильма 2011 года «Первый мститель», Хела из «Тор: Рагнарек» (2017 год) и Грандмастер из той же картины.

Всего в рейтинге BI 20 персонажей, худшим злодеем киновселенной Marvel издание назвало Таноса из «Стражей Галактики». Портал называет его посредственным и отмечает, что о нем практически ничего не известно. Вероятно, больше информации о Таносе появится в фильме «Мстители: Война бесконечности», выход которого запланирован на май 2018 года.