Мир

  • 76
    •  / 

В Египте нашли затерянные сокровища и мумию великого жреца

В Египте нашли затерянные сокровища и мумию великого жреца
Археологи обнаружили нетронутый древнеегипетский некрополь, который включает в себя по меньшей мере восемь гробниц и 40 саркофагов.
В склепе находились священные предметы и драгоценные камни.

Могилы найдены к югу от Каира в мухафазе (провинции) Эль-Минья, в шести километрах от некрополя Туна-эль-Гебель. Погребальный комплекс состоит из нескольких шахт, ведущих к семейным захоронениям. В склепах были найдены мумии, канопы — сосуды для хранения извлеченных из тел умерших органов, — а также фигурки ушебти, предназначенные для сопровождения покойного в загробном мире.

В одной из могил покоился Джехути-Ирди-Эс — верховный жрец Тота, бога знаний и покровителя письменности, ученых и чиновников. Ученые определили принадлежность саркофага по иероглифам на канопах, увенчанных алебастровыми головами сыновей Гора. На сосудах также написано, что жрец был «одним из пяти великих».

Мумия Джехути-Ирди-Эс была украшена бронзовым воротником, синими и красными бусинам из драгоценных камней, бронзовыми позолоченными листьями, амулетами и другими предметами, использующимися в погребальных ритуалах. Жреца «сопровождали» около тысячи фигурок ушебти.

По словам исследователей, район, в котором был найден некрополь, в Древнем Египте как-то был связан с Тотом. Ранее в Эль-Минья археологи обнаружили массовое захоронение ибисов — священных птиц, которые традиционно связывались с богом письменности.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей1 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7549 грн
100 USD 2680.55 грн
100 EUR 3274.03 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи