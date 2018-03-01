В Египте нашли затерянные сокровища и мумию великого жреца
1 марта 2018 г.
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1 марта 2018 г.
Могилы найдены к югу от Каира в мухафазе (провинции) Эль-Минья, в шести километрах от некрополя Туна-эль-Гебель. Погребальный комплекс состоит из нескольких шахт, ведущих к семейным захоронениям. В склепах были найдены мумии, канопы — сосуды для хранения извлеченных из тел умерших органов, — а также фигурки ушебти, предназначенные для сопровождения покойного в загробном мире.
В одной из могил покоился Джехути-Ирди-Эс — верховный жрец Тота, бога знаний и покровителя письменности, ученых и чиновников. Ученые определили принадлежность саркофага по иероглифам на канопах, увенчанных алебастровыми головами сыновей Гора. На сосудах также написано, что жрец был «одним из пяти великих».
Мумия Джехути-Ирди-Эс была украшена бронзовым воротником, синими и красными бусинам из драгоценных камней, бронзовыми позолоченными листьями, амулетами и другими предметами, использующимися в погребальных ритуалах. Жреца «сопровождали» около тысячи фигурок ушебти.
По словам исследователей, район, в котором был найден некрополь, в Древнем Египте как-то был связан с Тотом. Ранее в Эль-Минья археологи обнаружили массовое захоронение ибисов — священных птиц, которые традиционно связывались с богом письменности.
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