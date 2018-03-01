Ученые выяснили преимущества пессимизма
1 марта 2018 г.
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1 марта 2018 г.
Ученые сосредоточили свое внимание на «оборонительном» пессимизме — стратегии, которая помогает человеку преодолеть тревогу. Они предположили, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов более тщательно продумывать каждый свой шаг. К примеру, если пессимист отправляется на собеседование, он заранее ждет провала и мысленно рассматривает худшие сценарии, тем самым избегая их. В его голове выстраивается план действий, который сможет гарантировать, что воображаемые неудачи не произойдут.
Предположения были доказаны в ходе эксперимента, где людей просили из пазлов собрать слова. Находившиеся в плохом настроения лучше справлялись с задачей, чем те, кто был весел.
Другой эксперимент состоял в том, что больных воспалением кишечника и артритом попросили оценить свое будущее. Оптимисты мало думали о болезни, в то время как пессимисты искали возможности справиться с недугом. То есть негативное мышление может иметь определенные преимущества и для здоровья: пессимисты, как правило, более обеспокоены своим состоянием, и, к примеру, если начнется эпидемия, с большой долей вероятности будут принимать профилактические меры.
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