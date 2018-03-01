Названа главная причина старения и возрастного бессилия
1 марта 2018 г.
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1 марта 2018 г.
Как пишут биологи, они обнаружили, что в каждой мышечной стволовой клетке к 70-летнему возрасту накапливается более тысячи мутаций. Дефекты в ДНК появляются как побочный эффект деления клеток, и в молодом возрасте существуют механизмы восстановления нуклеиновых кислот. При этом наиболее защищенными оказываются участки хромосом, важные для функционирования и выживания клеток. Однако со временем защита начинает отказывать.
Исследователи планируют выяснить, могут ли упражнения затормозить патологический процесс. Считается, что физическая активность способствует уничтожению поврежденных клеток и самообновлению мышечной ткани.
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