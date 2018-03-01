Здоровье

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Определены новые тяжелые последствия депрессии

Определены новые тяжелые последствия депрессии
Ученые канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто выяснили, что долгая депрессия может привести к изменениям в мозге.

В настоящее время клиническая депрессия лечится почти одинаково, независимо от того, испытывал ли пациент ее короткое время или в течение многих лет. Ученые усомнились в правильности такого подхода.

С помощью позитронно-эмиссионной томографии специалисты исследовали мозг 25 человек с более чем 10-летней депрессией, 25 — с менее чем 10 годами заболевания, и контрольной группы из 30 человек без депрессии. Было установлено, что, по сравнению с теми, кто страдал депрессией менее 10 лет, люди, которые были подвержены заболеванию уже более 10 лет, имели примерно на 30 процентов более высокий уровень транслокаторного белка — биомаркера воспаления головного мозга, продуцируемого иммунными клетками.

Исследование показало, что депрессия развивается по аналогии с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. То есть на разных стадиях требуется различное лечение.

 

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