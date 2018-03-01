Барбра Стрейзанд два раза клонировала свою мертвую собаку
1 марта 2018 г.
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1 марта 2018 г.
Саманта скончалась в 2017 году в возрасте 14 лет. Перед смертью у питомца породы Котон-де-тулеар были взяты клетки изо рта и желудка, из которых позднее и были выращены два щенка. Артистка назвала их Мисс Вайолет и Мисс Скарлетт.
Всего у Стрейзанд три собаки — она еще ухаживает за кузиной Саманты, которая выглядит так же, как и клоны.
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