Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.03.18 г.

Киевский район:
ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 01.03.18 г.

Московский район:
пр. Московский, 41; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №4, стояк); ул. Светлая, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 01.03.18 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №2) до 17:00 01.03.18 г.; ул. Кибальчича, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 01.03.18 г.

Основянский район:
ул. Михаила Зеленина (Зеленского) (ч/с); въезд Достоевского, 3, 3-а; ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с); ул. Семко (Сербиченко) (ч/с); ул. Аверина (Куусинская) (ч/с); ул. Зеленая (ч/с); ул. Ванды Василевской (ч/с); ул. Маршака (ч/с); ул. Тернопольская (ч/с); ул. Достоевского (ч/с); ул. Томская (ч/с); ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с); ул. Достоевского, 10, 10-а до 20:00 01.03.18 г.

Слободской район:
пер. Брянский, 7; ул. Полевая, 2, 4, 6, 8, 10; въезд Тарасовский, 4; ул. Тарасовская, 17; ул. Фесенковская, 10 до 20:00 01.03.18 г.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 8 (п. №1, спаренный стояк) до 15:00 01.03.18 г.; пр. Победы, 77-б (п. №3, стояк) до 17:00 01.03.18 г.; ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 18:00 01.03.18 г.; пер. Отакара Яроша, 11 до 20:00 01.03.18 г.

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