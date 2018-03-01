Происшествия

  • 139
    •  / 

На «Гоптовке» служебные собаки дважды за день нашли «травку»

На «Гоптовке» служебные собаки дважды за день нашли «травку»
Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили сразу двух нарушителей, которые перемещали наркотическое вещество.
При таможенном контроле автобуса «Кривой Рог - Москва» таможенная собака Любомир сработал на пассажирское место за водителем, где был найден металлический баллон из-под освежителя воздуха с отрезанной верхушкой. Внутри емкости находились полиэтиленовые пакеты с «травкой» приблизительной весом 50 граммов. Ни один из пассажиров и водитель не признались, кому принадлежит обнаружен баллон.

В тот же день в автобусе, который следовал из города Угледар в Москву, служебная собака харьковских таможенников Тайсон сработал на одного из пассажиров, который скрывал в кармане куртки полиэтиленовый пакет с пятью граммами конопли.

В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей1 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7549 грн
100 USD 2680.55 грн
100 EUR 3274.03 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи