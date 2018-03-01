На «Гоптовке» служебные собаки дважды за день нашли «травку» 1 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили сразу двух нарушителей, которые перемещали наркотическое вещество.

При таможенном контроле автобуса «Кривой Рог - Москва» таможенная собака Любомир сработал на пассажирское место за водителем, где был найден металлический баллон из-под освежителя воздуха с отрезанной верхушкой. Внутри емкости находились полиэтиленовые пакеты с «травкой» приблизительной весом 50 граммов. Ни один из пассажиров и водитель не признались, кому принадлежит обнаружен баллон.



В тот же день в автобусе, который следовал из города Угледар в Москву, служебная собака харьковских таможенников Тайсон сработал на одного из пассажиров, который скрывал в кармане куртки полиэтиленовый пакет с пятью граммами конопли.



В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.