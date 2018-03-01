Как в Харькове убирают снег

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», бригады дорожников в усиленном режиме чистят, в первую очередь, магистральные дороги. Сейчас на улицах города работают 146 единиц техники.
Как сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства
Руслана Колодная, к уборке снега в парках и скверах привлечены более 200 коммунальщиков, в работе задействованы 33 единицы техники.
На придомовых территориях жилых домов убирают снег 1,8 тыс. дворовых рабочих.
По данным Департамента жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 тротуары во дворах очищают от снега 1800 дворников КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».
В уборке задействовано около 70 тракторов и машин, а также 109 средств малой механизации.
По прогнозам Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже завтра снегопад и ветер утихнут. Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов мороза, днем - до 8 градусов ниже нуля.