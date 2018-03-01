Харьков

  • 117
    •  / 

Как в Харькове убирают снег

Как в Харькове убирают снег
220 единиц техники было задействовано в уборке снега за минувшие сутки.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», бригады дорожников в усиленном режиме чистят, в первую очередь, магистральные дороги. Сейчас на улицах города работают 146 единиц техники.

Как сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная, к уборке снега в парках и скверах привлечены более 200 коммунальщиков, в работе задействованы 33 единицы техники.

На придомовых территориях жилых домов убирают снег 1,8 тыс. дворовых рабочих.

По данным Департамента жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 тротуары во дворах очищают от снега 1800 дворников КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».

В уборке задействовано около 70 тракторов и машин, а также 109 средств малой механизации.

По прогнозам Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже завтра снегопад и ветер утихнут. Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов мороза, днем - до 8 градусов ниже нуля.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей1 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7549 грн
100 USD 2680.55 грн
100 EUR 3274.03 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи