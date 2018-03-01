Экономика

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Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по транзитному иску

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по транзитному иску
Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита.
По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Так, Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа, сообщили в пресс-службе НАК.

Напомним, НАК "Нафтогаз" и "Газпром" обменялись встречными исками в июне 2014 года. Стороны оспаривали контракт купли-продажи и контракт на транзит газа от 19 января до 2019 года.

Первый иск по контракту на поставку газа НАК выиграл у "Газпрома" 22 декабря. Тогда трибунал полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за весь период действия контракта и установил цену на российский газ в 352 доллара за тыс. кубометров. Претензии по "транзитному делу" НАК составляли до 6 млрд долларов за недопоставленные российской стороной объемы транзита и до 16 млрд долларов за недоплату "Газпромом" по рыночным тарифам на транспортировку.

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