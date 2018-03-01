Харьков

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Под Харьковом снег чистят танками

Под Харьковом снег чистят танками
Служба автодорог Харьковской области привлекла к ликвидации последствий стихии 312 собственных машин, а также 100 – предоставили аграрии.
Об этом 1 марта сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец. По его словам, за последние 10 лет в области впервые прошел такой сильный циклон.

На дороге Чугуев-Меловое в пяти километрах от Луганской области есть русановские выемки. Заносы в этом сложном участке дороги достигают высоты в 2-3 м. На этом участке в две смены работают восемь машин, которые периодически пробивают заносы, чтобы пропустить колонны грузовиков.

На дороге Мерефа-Лозовая-Павлоград восточный ветер наметает сугробы, эта проблема тоже решается. На дороге Хаьков-Красноград-Перещепино есть сложный участок, там работает техника облавтодора.

По словам Евгения Зражевца, благодаря совместрой работе с полицией был скорректирован график движения фур, что дало возможность избежать ограничений в их движении. Расчищать снег помогала техника спасателей: две инженерные машины на базе танка.

В связи с тем, что в Полтавской области были ограничения на движение грузововиков, в эту и прошлую ночь фуры задерживали за Валками. Там собирали по 15-20 машин и пропускали их в Полтавскую область группами по 3-4 машины.

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