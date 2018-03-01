С какого возраста положена пенсия семьям погибших участников революции 1 марта 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Слышал, что президент подписал закон о праве на досрочные пенсии членам семей погибших участников Революции достоинства. А с какого возраста им теперь положена пенсия?

Вероника

По информации официального сайта главы государства, президент действительно подписал закон, который дает право членам семей погибших вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства, право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту, принятый парламентом 8 февраля.



Закон Украины «О внесении изменения в статью 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли (умерли) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства», способствует соблюдению социальной справедливости и обеспечения равных подходов в пенсионном обеспечении членов семей погибших во время проведения антитеррористической операции и членов семей погибших во время участия в Революции достоинства. Этим категориям пенсионеров предоставляются равные права в части досрочного пенсионного обеспечения по возрасту согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».



Документом предоставляется право на назначение досрочных пенсий по возрасту членам семей лиц, которые погибли или умерли вследствие ранений либо других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства.



Такое право имеют жены и мужья, если они повторно не вступили в брак, дети, которые получили инвалидность до достижения совершеннолетия, и родители. Они смогут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) при страховом стаже в 25 лет и женщины – в 50 лет при страховом стаже в 20 лет.