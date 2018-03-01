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В поезде Одесса – Харьков – Одесса обнаружили 36 «зайцев»

В поезде Одесса – Харьков – Одесса обнаружили 36 «зайцев»
Работники департамента безопасности ПАО «Укрзализныця» 23-24 февраля провели проверку пассажирского поезда № 60/59 Одесса – Харьков – Одесса, во время которой выявили 36 безбилетных пассажиров и определили 12 проводников, которые организовывали их перевозки.
Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», по этим фактам начато служебное расследование и выдано предупреждение о расторжении контракта из железнодорожниками, которые совершили нарушение.

«Также за неудовлетворительную подготовку поездной бригады до рейса будет рассмотрена целесообразность пребывания на занимаемых должностях руководства депо прописки этого поезда - «Пассажирское вагонное депо станции Одесса-Главная» филиала «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця», - говорится в сообщении.

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