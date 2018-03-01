Пользуясь случаем: харьковские таксисты взвинтили цены 1 марта 2018 г. источник 0 0

Харьковские службы такси подняли цены в дни непогоды.

Как рассказал председатель Харьковского областного отделения профсоюза таксистов Украины Сергей Старцев, сегодня, 1 марта, тарифы возросли в 2-5 раз.



«Коэффициент у Uber сегодня – 4,9-5,1. То есть поездка, которая раньше стоила 100 грн, сегодня стоит у них 500. Yandex-такси возит по тройному тарифу. Но в основном харьковские службы такси установили сегодня двойные тарифы. Однако даже при таких тарифах коэффициент выполнения заказов низкий. Многие просто не смогли откопать свои автомобили и выехать из гаража или двора. Условия в городе крайне тяжелые. Расчищены основные магистрали – проспект Гагарина, Сумская, Московский проспект, но дорога скользкая, машины заносит, – сообщил Сергей Старцев.



Председатель областного отделения профсоюза таксистов также отметил, что сегодня машину невозможно подать к подъезду, поэтому клиенту придется добираться до автомобиля самостоятельно.



«Точно так же и к месту назначения ему придется дойти своим ходом, если подъехать невозможно», – отметил Сергей Старцев.