Рада приняла закон об антикоррупционном суде в первом чтении 1 марта 2018 г. источник 0 0

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7440 «О Высшем антикоррупционном суде».

Соответствующее решение поддержали 282 нардепа.



"Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в парламент президент Украины Петр Порошенко.



Согласно документу, юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на всю территорию Украины. Его задачей является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений.



Отметим, судьей Высшего антикоррупционного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет. Кандидат должен иметь опыт профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, а также соответствовать другим требованиям, указанным в документе.



Напомним, 23 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об Антикоррупционном суде.



Вместе с тем МВФ уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции является нарушением Киевом своих обязательств и противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.



В свою очередь в Администрации президента заявили, что законопроект полностью соответствует Конституции Украины и рекомендациям Венецианской комиссии. Позже Всемирный банк призвал внести изменения в этот законопроект. ВБ выделил семь замечаний к документу. Некоторые из них повторяют требования МВФ.