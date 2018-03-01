Харьков

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Погода в Харькове: весна пургу гонит

Погода в Харькове: весна пургу гонит
Осадки в Харькове и Харьковской области прекратятся только на следующей неделе – 5-6 марта.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

«У нас телефон не замолкает, все хотят знать, когда прекратится снегопад», – отметили в секторе метеопрогнозов центра.

По данным синоптиков, в пятницу, 2 марта, ночью будет идти небольшой снег, днем – без существенных осадков. Порывы ветра – 15-20 м/с, местами – метель. Ночью температура воздуха составит минус 11-16°, днем – минус 4-9°.

В субботу, 3 марта, ожидается циклон, который принесет метели и сильный снег. Ночью – минус 7-12°, днем – до минус 5°.

В воскресенье, 4 марта, – тоже снег, порывы ветра – 15-20 м/с. Ночью – минус 6-11°, днем – минус 3-8°.

В понедельник и вторник, 5-6 марта, ожидается прекращение осадков. Температура ночью – минус 10-16°, днем – минус 4-9°.

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