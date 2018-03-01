Погода в Харькове: весна пургу гонит 1 марта 2018 г. источник 0 0

Осадки в Харькове и Харьковской области прекратятся только на следующей неделе – 5-6 марта.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.



«У нас телефон не замолкает, все хотят знать, когда прекратится снегопад», – отметили в секторе метеопрогнозов центра.



По данным синоптиков, в пятницу, 2 марта, ночью будет идти небольшой снег, днем – без существенных осадков. Порывы ветра – 15-20 м/с, местами – метель. Ночью температура воздуха составит минус 11-16°, днем – минус 4-9°.



В субботу, 3 марта, ожидается циклон, который принесет метели и сильный снег. Ночью – минус 7-12°, днем – до минус 5°.



В воскресенье, 4 марта, – тоже снег, порывы ветра – 15-20 м/с. Ночью – минус 6-11°, днем – минус 3-8°.



В понедельник и вторник, 5-6 марта, ожидается прекращение осадков. Температура ночью – минус 10-16°, днем – минус 4-9°.