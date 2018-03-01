Cборная Украины перед матчами с Саудовской Аравией и Японией проведет сбор в Харькове 1 марта 2018 г. источник 0 0

Планируется, что футболисты сборной Украины накануне ближайших товарищеских матчей против Саудовской Аравии и Японии соберутся 19 марта в Харькове.

Команда Андрея Шевченко поселится в знакомом для нее отеле Superior Golf and SPA Resort. Там же, где она жила и готовилась к сентябрьским поединкам квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией.



Для тренировок рассматриваются два варианта — поля базы "Металлиста" в Высоком и стадиона "Солнечный", на котором выступает "Гелиос".



Ожидается, что 21-го числа сборная вылетит в Испанию. На следующий день проведет там предыгровое занятие, а 23-го - игру со сборной Саудовской Аравии. Правда, ни место, ни время встречи за 24 дня до нее официально еще не объявлено.



26 марта сборная Украины из Испании прилетит в бельгийский Льеж, где днем 27 марта сыграет спарринг против сборной Японии на стадионе "Морис Дюфран".



Начало матча в 15:20. Тренировка накануне игры должна состоятся на этой же арене в Льеже.