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Cборная Украины перед матчами с Саудовской Аравией и Японией проведет сбор в Харькове

Cборная Украины перед матчами с Саудовской Аравией и Японией проведет сбор в Харькове
Планируется, что футболисты сборной Украины накануне ближайших товарищеских матчей против Саудовской Аравии и Японии соберутся 19 марта в Харькове.
Команда Андрея Шевченко поселится в знакомом для нее отеле Superior Golf and SPA Resort. Там же, где она жила и готовилась к сентябрьским поединкам квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией.

Для тренировок рассматриваются два варианта — поля базы "Металлиста" в Высоком и стадиона "Солнечный", на котором выступает "Гелиос".

Ожидается, что 21-го числа сборная вылетит в Испанию. На следующий день проведет там предыгровое занятие, а 23-го - игру со сборной Саудовской Аравии. Правда, ни место, ни время встречи за 24 дня до нее официально еще не объявлено.

26 марта сборная Украины из Испании прилетит в бельгийский Льеж, где днем 27 марта сыграет спарринг против сборной Японии на стадионе "Морис Дюфран".

Начало матча в 15:20. Тренировка накануне игры должна состоятся на этой же арене в Льеже.

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