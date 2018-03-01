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Отставка Валерии Гонтаревой переносится

Отставка Валерии Гонтаревой переносится
В четверг, 1 марта парламент не будет рассматривать отставку Валерии Гонтаревой.
"В первый день весны Верховная Рада и Гонтарева решили не портить друг другу настроение своей встречей. День окончательного освобождения от Гонтаревой откладывается", - написал на своей странице в Facebook нардеп из фракции БПП Алексей Гончаренко.

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и банковской деятельности Михаил Довбенко, в комментарии Укринформу отметил, что вопрос, скорее всего, будет рассматриваться вместе с другими кадровыми вопросами в отдельный день на следующей пленарной неделе.

"Сегодня не будет рассматриваться этот вопрос в связи с тем, что у нас вырисовывается целый пакет кадровых вопросов. Нам надо утверждать состав ЦИК, голосовать за омбудсмена, за председателя Счетной палаты, за руководство Нацбанка, поэтому некоторые представители коалиции считают, что это надо сделать в отдельный день", - сказал депутат.

Он отметил, что скорее всего, все эти кадровые вопросы будут вынесены на рассмотрение сессии на следующей пленарной неделе 13-16 марта.

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