Отставка Валерии Гонтаревой переносится 1 марта 2018 г. источник 0 0

В четверг, 1 марта парламент не будет рассматривать отставку Валерии Гонтаревой.

"В первый день весны Верховная Рада и Гонтарева решили не портить друг другу настроение своей встречей. День окончательного освобождения от Гонтаревой откладывается", - написал на своей странице в Facebook нардеп из фракции БПП Алексей Гончаренко.



Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и банковской деятельности Михаил Довбенко, в комментарии Укринформу отметил, что вопрос, скорее всего, будет рассматриваться вместе с другими кадровыми вопросами в отдельный день на следующей пленарной неделе.



"Сегодня не будет рассматриваться этот вопрос в связи с тем, что у нас вырисовывается целый пакет кадровых вопросов. Нам надо утверждать состав ЦИК, голосовать за омбудсмена, за председателя Счетной палаты, за руководство Нацбанка, поэтому некоторые представители коалиции считают, что это надо сделать в отдельный день", - сказал депутат.



Он отметил, что скорее всего, все эти кадровые вопросы будут вынесены на рассмотрение сессии на следующей пленарной неделе 13-16 марта.