В Харьковской области купят 11 школьных автобусов

Необходимые для этого средства выделили из областного бюджета во время сессии Харьковского облсовета 1 марта.
Новый транспорт приобретут для общеобразовательных учебных заведений Близнюковского, Волчанского, Змиевского, Кегичевского, Краснокутского, Лозовского, Первомайского районов, а также школ Зачепиловской, Коломакской, Нововодолажской, Чкаловской громад.
Также средства выделены на приобретение автобуса для Харьковской областной станции юных туристов.
Основная деятельность коммунального учреждения направлена на предоставление туристических услуг для детей школьного возраста. Транспорт полностью вышел из строя, этот автобус был крайне необходим, пояснили в Департаменте науки и образования ХОГА
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Всего на обновление парка школьных автобусов предусмотрено направить 23,2 млн грн – за счет средств областного и местного бюджетов, а также образовательной субвенции.