Общество

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В Харьковской области купят 11 школьных автобусов

В Харьковской области купят 11 школьных автобусов
Для образовательных учреждений региона приобретут 11 школьных автобусов.
Необходимые для этого средства выделили из областного бюджета во время сессии Харьковского облсовета 1 марта.

Новый транспорт приобретут для общеобразовательных учебных заведений Близнюковского, Волчанского, Змиевского, Кегичевского, Краснокутского, Лозовского, Первомайского районов, а также школ Зачепиловской, Коломакской, Нововодолажской, Чкаловской громад.

Также средства выделены на приобретение автобуса для Харьковской областной станции юных туристов.

Основная деятельность коммунального учреждения направлена ​​на предоставление туристических услуг для детей школьного возраста. Транспорт полностью вышел из строя, этот автобус был крайне необходим, пояснили в Департаменте науки и образования ХОГА.

Всего на обновление парка школьных автобусов предусмотрено направить 23,2 млн грн – за счет средств областного и местного бюджетов, а также образовательной субвенции.

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