Франция и Германия предложили план по спасению Донбасса 1 марта 2018 г. источник 0 0

Состоящий из 10 пунктов пакет гуманитарных мер для Донбасса предложили Франция и Германия в рамках минского процесса.

«Мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных и социально - экономических мер», - сообщила представитель МИД Франции Лила Бернэ.



Как сообщает DW, пакет включает некоторые из элементов минского соглашения: освобождение и обмен пленных - в продолжение большого обмена, проведенного в декабре 2017 года. Также Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом.



Среди предложений - открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения и гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса.



Еще один пункт - защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды.



А также создание общего механизма под эгидой Красного Креста для поиска и идентификации пропавших лиц.



Кроме того, пакет включает и экономические меры: снятие ограничений на выплату пенсий людям, живущим на неподконтрольных территориях.