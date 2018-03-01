Политика

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Франция и Германия предложили план по спасению Донбасса

Франция и Германия предложили план по спасению Донбасса
Состоящий из 10 пунктов пакет гуманитарных мер для Донбасса предложили Франция и Германия в рамках минского процесса.
«Мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных и социально - экономических мер», - сообщила представитель МИД Франции Лила Бернэ.

Как сообщает DW, пакет включает некоторые из элементов минского соглашения: освобождение и обмен пленных - в продолжение большого обмена, проведенного в декабре 2017 года. Также Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом.

Среди предложений - открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения и гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса.

Еще один пункт - защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды.

А также создание общего механизма под эгидой Красного Креста для поиска и идентификации пропавших лиц.

Кроме того, пакет включает и экономические меры: снятие ограничений на выплату пенсий людям, живущим на неподконтрольных территориях.

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