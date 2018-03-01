Школы Харьковской области получат оборудование для 80 учебных кабинетов

Соответствующие изменения внесли в ходе пленарного заседания сессии Харьковского областного совета 1 марта.
Для школ области приобретут 80 современных кабинетов физики, химии, биологии и географии (в том числе 18 кабинетов - для учреждений образования г. Харькова). Также учебные заведения получат оборудование для проведения ВНО по иностранному языку (для 432 аудиторий в 27 учебных заведениях).
– В этом году впервые сертификационная работа по иностранному языку будет содержать часть «Понимание речи на слух (аудирование)». Поэтому было принято решение выделить средства на соответствующее обустройство кабинетов для ВНО, - отметила директор Департамента образования и науки ХОГА Лариса Карпова.
Также в бюджет внесены изменения, которыми 11,5 млн грн направлены на оснащение 26 опорных школ и Государственного училища физической культуры и спорта спортивными площадками и инвентарем, сообщает пресс-служба ХОГА
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