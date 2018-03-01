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В Польше вступил в силу запрет торговать по воскресеньям

В Польше вступил в силу запрет торговать по воскресеньям
В Польше сегодня, 1 марта, вступил в силу закон, предусматривающий постепенный запрет на торговлю по воскресеньям в торговых центрах и супермаркетах в 2018-2019 годах, и полный запрет - с 2020 года.
Согласно закону, с 1 марта 2018 года торговля будет вестись только в первую и последнюю неделю месяца, а во вторую и третью - она будет запрещена.

С 1 января 2019 года торговля будет осуществляться только в последнее воскресенье месяца. А с 1 января 2020 года по воскресеньям будет действовать полный запрет на торговлю, за исключением избранных семи воскресений в году. В частности, запрет на торговлю не будет действовать в две недели перед Рождественскими праздниками, одно воскресенье перед Пасхой и в последние воскресенье января, апреля, июня и августа.

В то же время запрет на торговлю по воскресеньям не будет распространяться, в частности, на рынки с сельскохозяйственной продукцией, пекарни, магазины, специализирующиеся на продаже кондитерских изделий и мороженого, цветочные магазины и объекты ритуальных услуг. Законом также разрешается торговля по воскресеньям на вокзалах, аэропортах и автозаправках.

За нарушение этого закона будет грозить штраф от 1 тыс. (8 тыс. грн) до 100 тыс. злотых (800 тыс. грн), а при условии систематического нарушения этого запрета - тюремное заключение.

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