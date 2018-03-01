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Трагедия на Сумской: пострадавшие дали показания на суде

Трагедия на Сумской: пострадавшие дали показания на суде
1 марта в Киевском районном суде Харькова началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской.
Первой суд допросил по видеосвязи Анну Комар, который в этот момент находилась в районном суде Кременчуга. Адвокат Алены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что мама обвиняемой сначала положила 50 тысяч гривен на счет больницы, а после отправила эти деньги на личную карту Комар. В ответ девушка заявила, что не брала никаких денег. После окончания допроса Анна попросила впредь не устраивать сеансы видеосвязи, потому что это дается ей тяжело как физически, так и морально.

А вот киевлянка Оксана Нестеренко сказала, что взяла деньги Зайцевых, потому как не знала, от кого они. Кроме того, пострадавшая заверила, что семья обвиняемой не помогала ей в процессе лечения. Девушка рассказала, что в тот день зашла в кафе выпить чая перед поездом, а когда выходила – попала под машину. Придя в себя, Нестеренко не могла понять, что делает в Харькове, потому как была уверена, что уехала в Киев.

Пострадавшая Жанна Власенко, которая в момент аварии была беременна, также рассказала, что после столкновения не могла понять, в какой стране находится (20 октября она должна была улететь за границу). Она тоже взяла деньги у семьи обвиняемой.

По словам девушки, долгое время она не могла выходить на улицу – у нее сразу начиналось головокружение. Что касается ребенка, молодая мама говорит, что врачи пока не дают никаких прогнозов, но состояние малыша уже лучше.

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