Экономика

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В Украине ускорилась инфляция

В Украине ускорилась инфляция
Потребительская инфляция в январе 2018 года ускорилась до 14,1%.
Как сообщает сайт пресс-служба Национального банка Украины, это превышает августовский прогноз НБУ.

"В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в августовском Инфляционном отчете", - говорится в сообщении.

Базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% в годовом измерении. К этому привели увеличение производственных затрат вследствие дальнейшего роста заработной платы высокими темпами, ослабление гривны на протяжении нескольких предыдущих месяцев и ускорение потребительского спроса.

По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились в феврале. Это обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из-за более существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы.

В то же время НБУ считает актуальным январский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года.

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