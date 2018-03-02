За два месяца в бюджет Харькова поступило почти три миллиарда 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

За январь-февраль 2018 года в бюджет города Харькова, по оперативным данным, поступило 2 млрд 797,1 млн грн доходов.