Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лВ части домов города временно прекращено водоснабжение.ет ВЛКСМ), 74 (п. №4, стояк); Салтовское шоссе, 141 (п. №6, стояк); ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк) до 20:00 02.03.18 г.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 4/1 (п. №3, стояк) до 20:00 02.03.18 г.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 02.03.18 г.



Слободской район:

пер. Брянский, 7; ул. Полевая, 2, 4, 6, 8, 10; въезд Тарасовский, 4; ул. Тарасовская, 17; ул. Фесенковская, 10 до 20:00 02.03.18 г.



Шевченковский район:

пер. Отакара Яроша, 11 до 09:00 02.03.18 г.; ул. Алексеевская, 14-а; пр. Победы, 77-б (п. №3, стояк) до 17:00 02.03.18 г.; ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 18:00 02.03.18 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №14); ул. Тобольская, 45-а (п. №2) до 20:00 02.03.18 г.