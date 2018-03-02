Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лВ части домов города временно прекращено водоснабжение.ет ВЛКСМ), 74 (п. №4, стояк); Салтовское шоссе, 141 (п. №6, стояк); ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк) до 20:00 02.03.18 г.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4/1 (п. №3, стояк) до 20:00 02.03.18 г.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 02.03.18 г.

Слободской район:
пер. Брянский, 7; ул. Полевая, 2, 4, 6, 8, 10; въезд Тарасовский, 4; ул. Тарасовская, 17; ул. Фесенковская, 10 до 20:00 02.03.18 г.

Шевченковский район:
пер. Отакара Яроша, 11 до 09:00 02.03.18 г.; ул. Алексеевская, 14-а; пр. Победы, 77-б (п. №3, стояк) до 17:00 02.03.18 г.; ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 18:00 02.03.18 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №14); ул. Тобольская, 45-а (п. №2) до 20:00 02.03.18 г.

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