Политика

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СНБО продлил санкции для банков с российским капиталом

СНБО продлил санкции для банков с российским капиталом
Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом.
Как сообщается на сайте СНБО, все банки с российским капиталом, на которые были наложены санкции, действие которых заканчивалось в марте 2018 года, попадают под решение СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что НБУ предлагал применить санкции к четырем банкам, которые остаются под контролем государственных российских банков:

• ПАО "Сбербанк"
• ПАО "Проминвестбанк"
• ПАО "ВТБ Банк"
• АО "БМ Банк".

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