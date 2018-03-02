СНБО продлил санкции для банков с российским капиталом 2 марта 2018 г. источник 0 0

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом.

Как сообщается на сайте СНБО, все банки с российским капиталом, на которые были наложены санкции, действие которых заканчивалось в марте 2018 года, попадают под решение СНБО.



"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", - говорится в сообщении.



Сообщается, что НБУ предлагал применить санкции к четырем банкам, которые остаются под контролем государственных российских банков:



• ПАО "Сбербанк"

• ПАО "Проминвестбанк"

• ПАО "ВТБ Банк"

• АО "БМ Банк".