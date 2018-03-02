Раскрыта серия аптечных поджогов в Харькове 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура Харьковской области процессуально руководит в уголовном производстве по факту вымогательства и повреждения имущества.

По требованию прокуратуры Киевский районный суд Харькова взял под стражу без определения размера залога двух подозреваемых в серии поджогов аптек. Третий - предполагаемый организатор преступлений - в розыске.



Начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин сообщил, что в мае 2016 г. и ноябре 2017 г. в Харькове неизвестные трижды поджигали аптеки одной и той же сети. Общая сумма ущерба, нанесенного пожарами, составила почти 325 тыс. грн. В момент поджога в аптеках находились провизоры. К счастью, никто из них от огня не пострадал.



Во время расследования этих преступлений выяснилось, что перед поджогами хозяину сети угрожали и требовали крупную сумму денег. В марте 2016 г. вымогатель позвонил потерпевшему и начал угрожать последнему и его членам семьи, обещал в случае невыплаты 1 млн. долл. уничтожить бизнес предпринимателя.



Однако коммерсант сначала не поверил в реальность угроз и никак не отреагировал на звонок. В полицию он обратился только после ряда поджогов.



Разоблачили злоумышленников в декабре 2017 года. Выяснилось, что организатором стал бывший начальник охраны этой же сети аптек. После освобождения от должности он таким образом решил заработать. Нашел двух исполнителей, которые готовили зажигательную смесь, поджигали помещения, а затем отчитывались главарю.



После задержания Киевский районный суд Харькова избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 120 тыс. грн. залога. При этом прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога и обжаловала решение суда первой инстанции в апелляционном суде. Заплатив залог и выйдя на свободу злоумышленник стал скрываться от следствия и суда. Сейчас он объявлен в розыск.



Двух исполнителей (41 и 42-летних мужчин) правоохранители задержали в конце февраля 2018 года. Они скрывались у своих родственников (один – во Львовской, второй – в Хмельницкой области).



Злоумышленникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины (вымогательство, сопряженное с повреждением имущества и угрозой насилия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное группой лиц).



Cейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.