Спорт

  • 98
    •  / 

Харьковские лучники успешно выступили на чемпионате Украины

Харьковские лучники успешно выступили на чемпионате Украины
Чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов прошел с 25 по 28 февраля в Черкассах.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 2001-2003 г.р., а также 2004 г.р. и моложе из Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Сумской, Харьковской областей и Киева.

В категории старших кадетов (2001 - 2003 г.р.) чемпионами Украины в составе команды стали харьковчане Тарас Трифанов, Александр Федорченко и Владимир Каменский.

В соревнованиях среди девушек харьковские спортсменки Валерия Онищук, Анастасия Зинченко и Ирина Третьякова стали бронзовыми призерами.

В категории младших кадетов (2004 г.р. и моложе) представительница Харьковской области София Постельняк завоевала «серебро».

По итогам соревнований, команда Харьковской области заняла 2-е место в общекомандном зачете.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей2 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3245.94 грн
10 RUB 4.7258 грн
100 USD 2666.95 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи