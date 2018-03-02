Харьковские лучники успешно выступили на чемпионате Украины 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов прошел с 25 по 28 февраля в Черкассах.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2001-2003 г.р., а также 2004 г.р. и моложе из Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Сумской, Харьковской областей и Киева.



В категории старших кадетов (2001 - 2003 г.р.) чемпионами Украины в составе команды стали харьковчане Тарас Трифанов, Александр Федорченко и Владимир Каменский.



В соревнованиях среди девушек харьковские спортсменки Валерия Онищук, Анастасия Зинченко и Ирина Третьякова стали бронзовыми призерами.



В категории младших кадетов (2004 г.р. и моложе) представительница Харьковской области София Постельняк завоевала «серебро».



По итогам соревнований, команда Харьковской области заняла 2-е место в общекомандном зачете.