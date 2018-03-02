Харьков

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В Харькове будут штрафовать за подснежники

В Харькове будут штрафовать за подснежники
В Харьковской области начинается операция «Первоцвет-2018».
Цель операции – предупредить и не допустить незаконную заготовку, торговлю и перемещение редких и исчезающих раннецветущих растений – первоцветов, пояснили в Государственной экологической инспекции Украины в Харьковской области.

В операции принимают участие Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Люди, которые собирают, перевозят, реализуют и покупают первоцветы, нарушают целый ряд нормативно-правовых документов: Закон Украины «Об охране окружающей природной среды»; «О Красной книге Украины»; «О растительном мире»; ст. 88-1 (ч.1,2) и 90 КоАП.

Кабмин утвердил таксы для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде в результате уничтожения краснокнижных растений: за стебель первоцвета насчитывается от 62 грн ущерба.

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