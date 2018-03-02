В Харькове будут штрафовать за подснежники 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области начинается операция «Первоцвет-2018».

Цель операции – предупредить и не допустить незаконную заготовку, торговлю и перемещение редких и исчезающих раннецветущих растений – первоцветов, пояснили в Государственной экологической инспекции Украины в Харьковской области.



В операции принимают участие Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.



Люди, которые собирают, перевозят, реализуют и покупают первоцветы, нарушают целый ряд нормативно-правовых документов: Закон Украины «Об охране окружающей природной среды»; «О Красной книге Украины»; «О растительном мире»; ст. 88-1 (ч.1,2) и 90 КоАП.



Кабмин утвердил таксы для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде в результате уничтожения краснокнижных растений: за стебель первоцвета насчитывается от 62 грн ущерба.