Похищенных российскими спецслужбами двоих украинских пограничников вернули в Украину 2 марта 2018 г. источник 0 0

Похищенных в октябре 2017 года Федеральной службой безопасности РФ двух украинских пограничников вернули в Украину.

Как сообщила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба Украины доложили президенту Украины, что Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак вернулись в Украину.



Геращенко поздравила семьи заложников.



"Дорогие Игорь и Богдан, мы счастливы, что через несколько часов вы будете в Киеве", - сказала она.



Обмен произошел около 11.00 на нейтральной территории вблизи пункта пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 года на Херсонщине сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.



Встретил пограничников председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал. Он также по спецсвязи доложил президенту о завершении процесса обмена.



Напомним, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. 12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.