Общество

  • 103
    •  / 

Похищенных российскими спецслужбами двоих украинских пограничников вернули в Украину

Похищенных российскими спецслужбами двоих украинских пограничников вернули в Украину
Похищенных в октябре 2017 года Федеральной службой безопасности РФ двух украинских пограничников вернули в Украину.
Как сообщила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба Украины доложили президенту Украины, что Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак вернулись в Украину.

Геращенко поздравила семьи заложников.

"Дорогие Игорь и Богдан, мы счастливы, что через несколько часов вы будете в Киеве", - сказала она.

Обмен произошел около 11.00 на нейтральной территории вблизи пункта пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 года на Херсонщине сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Встретил пограничников председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал. Он также по спецсвязи доложил президенту о завершении процесса обмена.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. 12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей2 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3245.94 грн
10 RUB 4.7258 грн
100 USD 2666.95 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи