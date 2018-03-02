Кабмин ввел «национальный план» из-за перекрытого Россией газового вентиля 2 марта 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.