Политика

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Так говорил Янукович: экс-президент признал, что просил Владимира Путина о вводе войск в Украину (видео)

Так говорил Янукович: экс-президент признал, что просил Владимира Путина о вводе войск в Украину (видео)
Бывший президент Украины Виктор Янукович признал, что просил президента России Владимира Путина ввести войска в Украину в 2014 году. Он называет это "полицейской миротворческой миссией".
Янукович рассказал об этом на пресс-конференции в Москве.

"Путину я написал не письмо, я написал Путину обращение. Такое же, как написал 22 февраля в Донецке к трем государствам-подписантам мирного соглашения, гарантам подписания мирного соглашения. И аналогичное письмо я написал Путину Владимиру Владимировичу. Только разница была в том, что в этом письме и этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано с тремя гарантами трех государств европейских, а я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации согласно положениям этого договора. Я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций введения полицейской миротворческой миссии", - заявил он.



Позже Янукович сказал, что это решение еще должны были ратифицировать парламенты Украины и России. Однако так как консультации не состоялись, то Россия только "проинформировала мировую общественность через ООН, через своего посла Чуркина".

"Но это мое заявление носило чисто информационный характер и больше никак не использовалось", - добавил Янукович.

Адвокат Виталий Сердюк уточнил, что заявление Януковича, зачитанное Чуркиным 1 марта 2014 года в ООН, было приложением к обращению, и пообещал опубликовать этот документ.

Напомним, 28 ноября 2016 года Януковичу было объявлено подозрение в государственной измене.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

В заявлении Януковича говорилось, что он обращается "с просьбой использовать Вооруженные Силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

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