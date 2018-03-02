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Глава МИД едет в Польшу

Глава МИД едет в Польшу
Министр иностранных дел Павел Климкин 2 марта 2018 года посетит Львов с рабочей поездкой, 3 марта посетит Польшу для участия в поминальных мероприятиях.
Как сообщает пресс-служба МИД, программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Кроме того, Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.

Указано, что 3 марта состоится рабочий визит Климкина в Республику Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.

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