Глава МИД едет в Польшу 2 марта 2018 г. источник 0 0

Министр иностранных дел Павел Климкин 2 марта 2018 года посетит Львов с рабочей поездкой, 3 марта посетит Польшу для участия в поминальных мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба МИД, программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.



Кроме того, Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.



Указано, что 3 марта состоится рабочий визит Климкина в Республику Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.