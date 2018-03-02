Харьковская полиция разоблачила «игрушечную» схему продажи наркотиков 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Полиция разоблачила двух мужчин, которые в течение длительного времени занимались реализацией метадона на территории Запорожской и Харьковской областей.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники наладили поставку наркотиков из Запорожья, пользуясь услугами одной из компаний-операторов почтовой связи Украины, а наркотические средства прятали в детских мягких игрушках.



Преступную деятельность указанных лиц разоблачили работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области. В конце февраля 2018 года злоумышленники были задержаны в ходе спецоперации, проведенной силами работников УПН, Холодногорского отдела полиции, спецназа харьковского "КОРД" под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Во время досудебного расследования установлено, что сбытом наркотических средств занимались двое жителей Запорожья. 32-летний мужчина, ранее судимый за наркопреступления, отвечал за организацию поставок метадона, его дальнейшее распределение и контролировал поступление денежных средств. Его 37-летний подельник занимался фасовкой наркотических средств и осуществлял их сбыт.



Во время проведения обысков у задержанных по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли около 155 граммов метадона, расфасованные в пакеты для продажи, расчетную карту одного из банков Украины, мобильные телефоны, электронные весы, а также автомобиль Audi A-6 без номеров государственной регистрации, который злоумышленники использовали в преступной деятельности.



Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Одновременно проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к поставкам и незаконному сбыту наркотиков.