Под Харьковом застрял волонтерский автомобиль

Волонтерский автомобиль Mercedes Sprinter попал в снежный занос на улице Кольцевой шлях, недалеко от поселка Затишье.
Это произошло 1 марта около 15.40. Микроавтобус следовал из Ровенской области в Станицу Луганскую, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам АТО.
Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части Харькова на аварийно-спасательном автомобиле сразу выехали на помощь. На месте происшествия они выяснили, что в микроавтобусе волонтеров произошла поломка ходовой системы.
Сотрудники ГСЧС обеспечили освещение проведения ремонтных работ с помощью электростанции и световых прожекторов, а также оказали непосредственную помощь в ремонте авто. Через два часа совместными усилиями авто было отремонтировано, и волонтеры отправились к месту назначения.