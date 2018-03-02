Под Харьковом застрял волонтерский автомобиль 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Волонтерский автомобиль Mercedes Sprinter попал в снежный занос на улице Кольцевой шлях, недалеко от поселка Затишье.

Это произошло 1 марта около 15.40. Микроавтобус следовал из Ровенской области в Станицу Луганскую, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам АТО.



Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части Харькова на аварийно-спасательном автомобиле сразу выехали на помощь. На месте происшествия они выяснили, что в микроавтобусе волонтеров произошла поломка ходовой системы.



Сотрудники ГСЧС обеспечили освещение проведения ремонтных работ с помощью электростанции и световых прожекторов, а также оказали непосредственную помощь в ремонте авто. Через два часа совместными усилиями авто было отремонтировано, и волонтеры отправились к месту назначения.