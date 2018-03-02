Украина

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В Украине до 6 марта закрывают все учебные заведения

В Украине до 6 марта закрывают все учебные заведения
С 2 марта в Украине вводится пятидневный национальный план действий по экономии газа.
Как сообщил на заседании парламента в пятницу министр энергетики Игорь Насалик, из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России в Украине возник дисбаланс по газу в размере около 15-20 млн кубометров. В связи с этим 1 марта прошло заседание кризисного штаба, по итогам которого был введен национальный план действий.

"План действий предусматривает: первое - перевод генерирующих компаний с газа на мазут, это даст нам возможность экономить порядка 15-20 млн кубов газа в сутки. Второе, мы сказали с сегодняшнего дня полностью остановить работу дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений сроком до 6 марта включительно. И третье, мы обратились в производственные объекты, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов", - сказал он.

Насалик считает, что дисбаланс будет преодолен 5-6 марта.

Напомним, 1 марта "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности "Нафтогаз" закрывает импортом газа из Европы.

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