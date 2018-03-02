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Так говорил Янукович: «легитимный» хочет присоединиться к переговорам по Донбассу (видео)

Так говорил Янукович: «легитимный» хочет присоединиться к переговорам по Донбассу (видео)
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве рассказал о своем мирном плане для Донбасса.
Янукович призывает власти Украины сесть за стол переговоров с главарями ДНР/ЛНР.
 
"Я уверен, что единственный путь в поиске мира — это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и наблюдении представителей Европейского Союза, России, США и ООН", — сказал экс-президент.


 
Он сообщил, что планирует в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам подписания Соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе — США И России.
 
"Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе", — рассказал Янукович.
 
"Нормальные люди всегда ищут компромиссы", - подчеркнул экс-президент.
 
Напомним, что о необходимости прямых переговоров Украины с представителями сепаратистских "республик" постоянно говорят в России.

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