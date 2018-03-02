Европарламент поддержал введение санкций против Польши 2 марта 2018 г. источник 0 0

Европарламент поддержал Еврокомиссию в ее действиях против Польши.

Как передает Радио Польша, евродепутаты приняли резолюцию, в которой поддержали первый этап процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора ЕС. О подобных мерах ЕК заявила в декабре прошлого, подвергнув критике судебную реформу в Польше, которая, по мнению еврокомиссаров, угрожает независимости судов.



В резолюции говорится, что депутаты Европарламента приветствуют решение Еврокомиссии и призывают польские власти решить проблему. Европейский парламент также призвал страны ЕС действовать оперативно и выразил надежду, что он будет проинформирован о текущей работе.



Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши из-за нарушения верховенства права. Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, то это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.