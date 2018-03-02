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Минюст хочет повысить минимальный размер алиментов

Минюст хочет повысить минимальный размер алиментов
Министерство юстиции предлагает увеличить минимальный размер алиментов до 2 тыс. гривен.
"Сейчас на уровне закона установлена слишком низкая минимальная социальная норма для детей, которые получают алименты. Если отец не имеет работы или имеет минимальную зарплату, он платит около 900 гривен в пользу этого ребенка. У нас есть инициатива, чтобы эту минимальную сумму поднять хотя бы до 2 тысяч гривен, и для этого есть все обоснованные расчеты", - сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Петренко сообщил, что Минюст намерен внести инициативу о помощи родителям, в одиночку воспитывающим ребенка, за счет предоставления различных налоговых и социальных льгот.

По его словам, при поддержке депутатов соответствующие законопроекты могут быть внесены в парламент уже в марте.

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