В Украину не пустили книги Михаила Задорнова 2 марта 2018 г. источник 0 0

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в выдаче разрешений на ввоз в Украину с территории государства-агрессора еще четырех книг

Как сообщает пресс-служба ведомства, Госкомтелерадио отказал ООО «Форс Украина» в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк «Руны Вещего Олега» (издатель – «Центрполиграф») в количестве 2 тыс. экземпляров, ООО «Якаб Трейд» - на ввоз книги А. Десницкого «Христианство. Настоящее. Россия, XXI век» (издатель – «РИПОЛ классик») в количестве 10 тыс. экземпляров, а также ООО «Форс Украина» - на ввоз книг Елизаветы Дворецкой «Ольга, княгиня воинской удачи», Николая Леонова, Алексея Макеева «Опасная масть» (издатель - ООО «Э») в количестве по 2 тыс. экземпляров каждая.



Отмечается, что приказ об отказе выдан на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.



Большинство членов экспертного совета признали несоответствие этих изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины. Эксперты увидели в изданиях признаки пропаганды государства-агрессора.



Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз в Украину из России печатной продукции антиукраинского содержания.