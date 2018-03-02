Wizz Air открывает прямой рейс из Харькова в Вену 2 марта 2018 г. источник 0 0

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air открывает прямой рейс из Харькова в Вену в рамках расширения маршрутов со своего нового хаба в австрийской столице.

Билеты уже можно приобрести в системе бронирования. Дата начала полетов – 25 ноября.



Так, участники дисконтной программы могут купить перелет категории «базовый» за 699 грн (в стоимость входит только ручная кладь). Обычная цена - 1009 грн. Обратно можно вернуться по такой же цене.



Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в воскресенье и среду. А с марта 2019 года - трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу.



Из Вены этой авиакомпанией можно будет долететь до Милана, Ниццы, Лиссабона, Мадрида, Катании, Мальме, Стокгольма и Рейкьявика.