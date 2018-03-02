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«Нафтогаз» просит украинцев на пару дней прикрутить батареи для экономии газа

«Нафтогаз» просит украинцев на пару дней прикрутить батареи для экономии газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.
"Вчера за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "я передумала", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам... Цель - осуществить мечту или о "Украина замерзла", или о "Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого... Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

Отмечается, что это позволит снизить потребность в газе на 8-9%.

"Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением", - добавили в компании.

В настоящее время подземные хранилища газа работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности "Нафтогаз" закрывает импортом газа из Европы.

"Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день - самый критический", - добавили в компании.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по транзитному иску


Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

"Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" отказался и вернул деньги. Также было снижено давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС (ГИС "Суджа").

В Украине до 6 марта закрывают все учебные заведения


25 ноября 2017 года исполнилось два года с того дня, когда Украина импортировала последние объемы российского газа. Отказ от российского газа из-за его дороговизны позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

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